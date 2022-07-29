Херсонська ОВА: ЗСУ знищують бази РФ далі, ніж за 100 км від лінії фронту

Українські сили знищують бази окупантів далі, ніж за 100 км від лінії фронту, повідомив радник глави Херсонської ОВА Сергій Хлань, повідомляє Новое время.

"ЗСУ знищують бази орків уже далі, ніж за 100 км від лінії зіткнення. Окупанти не мають більше надійного місця для розміщення баз" , — написав він у Facebook.

Хлань нагадав, що ЗСУ у ніч на 29 липня знищили чотири бази окупантів: у Новій Каховці, Чорнобаївці, Олешках, Брилівці. Таким чином, українські сили руйнують тилові запаси та перекривають логістичні шляхи росіян.

Вранці 29 липня Хлань повідомляв, що ЗСУ завдали удару по залізничному вокзалу в селищі Брилівка Херсонської області, яке знаходиться за 64 кілометри від Херсона.