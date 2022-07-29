Мер Миколаєва розповів про стан постраждалих після обстрілу

Внаслідок ранкового обстрілу Миколаєва госпіталізовано 12 людей, з них четверо перебувають у реанімації та ще трьох оперують медики, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Наразі відомо про 5 загиблих. 12 осіб із пораненнями госпіталізовано, семеро з них - у важкому стані, трьох оперують, четверо - у реанімації.

Удар був завданий із РСЗВ, тому площа ураження дуже велика, вона сягає кількасот метрів. Тому багато постраждалих. Є ще легко поранені, які після надання медичної допомоги лікуватимуться вдома".

Сєнкевич додав, що жодного військового на зупинці громадського транспорту не було. Загинули і постраждали цивільні, які зранку прямували по своїх справах.