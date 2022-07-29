Офіс генпрокурора розпочав розслідування після удару росіян по колонії в Оленівці

Офіс генпрокурора у п’ятницю, 29 липня, розпочав досудове розслідування за фактом удару російських загарбників по колонії в окупованій Оленівці, внаслідок якого загинули близько 40 людей, повідомляє Новое время.

Як повідомляє пресслужба ОГП у Telegram, кримінальну справу відкрито за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За інформацією слідства, у п'ятницю країна-терорист завдала удару по території колонії №120 в Оленівці. Близько 40 людей загинули, 130 були поранені. У колонії окупанти незаконно утримували цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Раніше в патронатній службі Азова повідомили, що встановлюють імена загиблих та постраждалих в Оленівці, на місце виїхав Міжнародний комітет Червоного Хреста. Там також наголосили, що будь-яка інформація з російських Telegram-каналів і пропагандистських ЗМІ — це психологічна спецоперація проти Азова та українського суспільства.

Генштаб ЗСУ повідомив, що РФ завдала удару по колонії в Оленівці, щоб звинуватити Україну в скоєнні воєнних злочинів, а також приховати тортури над полоненими та розстріли, які здійснювали за наказами окупаційної адміністрації та командування на тимчасово окупованій території Донецької області.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Росія скоїла жахливий злочин, і закликав визнати її терористичною державою.

Радник глави ОП Михайло Подоляк наголосив, що Україна вимагає реакції ООН та міжнародних організацій на воєнний злочин РФ. За інформацією України, окупанти нещодавно перевели частину українських захисників у барак, по якому вдарили 29 липня.﻿

Президент Володимир Зеленський 6 червня заявив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя із заводу Азовсталь. За інформацією видання Українська правда, з території Азовсталі вийшли 2449 захисників, їх утримували в окупованій Оленівці.