53 ОМБр повідомила про звільнення одного із сіл на Донецькому напрямку

53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха повідомила про звільнення одного з населених пунктів на Донецького напрямку, повідомляє Українська правда.

"Тепер про це можна говорити… Нещодавно спільними зусиллями воїнів окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха та 24 окремого штурмового батальйону "АЙДАР" було звільнено та остаточно зачищено від російських окупаційних військ один з населених пунктів на Донецькому напрямку".

Про який саме населений пункт ідеться, бригада не повідомляє.

Водночас зазначається, що нині село більше схоже на примару – всюди стоїть "мертва" військова техніка та потрощені будинки, а мешканці діляться страшними спогадами.

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