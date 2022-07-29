У ДПСУ назвали умову для виїзду з України чоловіків із подвійним громадянством

Чоловіки із подвійним громадянством можуть виїжджати з України після припинення українського громадянства, уточнює пресслужба ДПСУ, повідомляє Новое время.

У Facebook відомство наголошує, що згідно із законодавством подвійне громадянство в Україні не допускається. Особа, яка має кілька громадянств, одне з яких України, у відносинах з Україною вважається громадянином України.

Таким чином, використовувати паспорт громадянина іншої країни для виїзду з України на законних підставах можуть чоловіки після втрати українського громадянства, підкреслює Держприкордонслужба.

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, під час яких військовозобов'язаним громадянам заборонено виїжджати за межі держави.

На період дії воєнного стану чоловікам — громадянам України віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі країни.