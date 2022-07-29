Кабмін: Україна розірвала угоду про судноплавство з Білоруссю

Кабінет міністрів України розірвав угоду з Білоруссю про внутрішнє судноплавство, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

За його словами, сьогодні денонсовано угоду з урядом Білорусі про судноплавство внутрішніми водними шляхами. Ця угода була підписана в 1998 році.

Даний документ дозволяв перевезення пасажирів і вантажів між портами України та Білорусі, а також транзитні перевезення внутрішніми водними шляхами обох країн.

Зазначимо, Україна також продовжує розривати зв'язки в рамках Співдружності незалежних держав. Зокрема, в червні Київ вийшов з документа про співпрацю в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку і ряду інших угод.