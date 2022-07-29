Верещук очолила штаб з евакуації мешканців Донецької області

Кабінет міністрів створив координаційний штаб, що займатиметься організацією евакуації мешканців із Донецької області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що створення такого штабу було ініціативою Мінреінтеграції.

Очолила штаб віцепрем’єр, глава МінТОТ Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА.

У міністерстві зазначили, що штаб займатиметься координацією дій влади, військових та волонтерів щодо вивезення мешканців з небезпечних місць, їхнього розселення та надання допомоги.

У четвер Верещук закликала донеччан готуватися до евакуації.