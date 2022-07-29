За тиждень автомобільний газ у мережах АЗС подешевшав на 1,17 гривень

Середня ціна на скраплений газ за тиждень (з 22 по 29 липня) у мережах АЗС знизилася на 1,17 грн/л – до 29,22 грн/л, повідомляє Enkorr.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,55 грн/л і 1,36 грн/л, до 29,20 і 29,73 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 2,53 грн/л, до 29,08 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — на 1,55 грн/л, до 28,55 грн/л.

Крім того, на 0,3-2,2 грн/л здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших (див. табл.).

Зміна роздрібних цін на АЗС з 15 по 22 липня, грн/л: