Військово-повітряні сили країн НАТО провели навчання у небі Румунії

Військово-повітряні сили семи країн НАТО в четвер здійснили спільні навчання в повітряному просторі Румунії з відпрацювання взаємосумісності та готовності, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить повідомлення Об’єднаного командування Військово-повітряних сил НАТО.

Навчаннями керували Об’єднаний центр повітряних операцій у Торрехоні, румунський Центр управління та звітності та судно французької бортової системи попередження та контролю.

В операції брали участь румунські винищувачі F-16, французькі Rafale, німецькі Tornado, які розгорталися зі своїх баз. У повітрі вони приєдналися до винищувачів військово-морських сил США EA-18 з авіаносної ударної групи США "Гаррі Трумен", які зараз перебувають в Адріатичному морі.

Фото: Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО

Формування змоделювало бойові дії з бельгійськими винищувачами F-16 та іспанськими F-18 і французькою системою ППО наземного базування SAMP/T.

Кульмінацією навчань став обліт літаків-учасників на авіабазі Коґальнічану поблизу румунського міста Констанца.

Фото: Об’єднане командування Військово-повітряних сил НАТО

У НАТО підкреслюють, що навчання відповідають міжнародному праву і є частиною заходів Альянсу, спрямованих на захист східного флангу та забезпечення безпеки союзників по НАТО в регіоні.

В Об’єднаному командуванні зазначають, що об’єднання семи членів Альянсу для такого складного навчального заходу "підкреслює здатність НАТО зосереджувати багатонаціональні вогневі потужності та вплив повітряних, морських і сухопутних компонентів в одному і тому ж місці в той самий час, а також забезпечити здатність і оперативну сумісність для реагування у випадку, якщо Альянс перебуває під загрозою".

Як повідомлялося, Військово-морські сили Румунії з 1 по 5 серпня організовують у себе міжнародні навчання військових водолазів Eurasian Partnership MCM Dive 22.