Зеленський представив нового командувача ССО

Президент Володимир Зеленський представив особовому складу Сил спеціальних операцій нового командувача ССО, бригадного генерала Віктора Хоренка, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Впевнений, що під його керівництвом буде багато здобутків і багато перемог. І ми наближатимемо перемогу щодня". - сказав Зеленський.



Командування ССО також опублікувало фото Хоренка.

25 липня президент Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ та призначив на цю посаду Віктора Хоренка.

Натомість Галагана призначено першим заступником керівника Центру спеціальних операцій А СБУ.