Мінінфраструктури: вже 10 суден з зерном готові до відправлення

У портах Одеса та Чорноморськ завантажили зерно на 17 суден, із них десять вже готові до відправлення, повідомляє Новое время.

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури в п’ятницю, 29 липня.

Очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков розповів, що морські порти України відновили роботу вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

"Судна, завантажені зерном ще взимку, готові до виходу, як тільки наші партнери, ООН і Туреччина, узгодять „зелений коридор“ у напрямку Босфору… Розраховуємо оперативно вивезти понад 20 млн тонн зерна торішнього врожаю та розпочати експорт нового. Розблокування портів дасть українській економіці щомісяця майже мільярд доларів валютної виручки. Це допоможе стабілізувати гривню та покращити економічну ситуацію в країні" , — зазначив він.

За словами міністра, експорт зерна розпочнеться з відправлення кораблів, які не змогли залишити порт через початок повномасштабної війни.

У п'ятницю, 29 липня, посли країн G7 в Україні відвідали Одесу та заявили про важливість зернової угоди. В Одеську область також приїхав президент Володимир Зеленський і наголосив, що Україна готова до експорту зерна і чекає на сигнали від партнерів.

Перед цим у Міністерстві інфраструктури повідомили, що морські порти Чорноморськ, Одеса та Південний почали готуватися до завантаження та відправлення зерна.

23 липня, менш ніж через добу після підписання угоди про розблокування експорту українського зерна через чорноморські порти, російські окупанти атакували Одеський морський порт ракетами.

У порту було зерно, яке готували до експорту. В ОК Південь повідомили, що ракета РФ не влучила в зерносховище, але влучила в насосну станцію. У МЗС України назвали обстріл Росією порту в Одесі «плювком Путіна в обличчя Антоніу Гутеррешу та Реджепу Ердогану».

Підписана в Стамбулі угода стосується експорту з українських портів Одеса, Чорноморськ і Південний. Контроль портів залишиться за українською стороною; жодні судна, крім тих, що забезпечуватимуть експорт зерна та пов’язаної продукції, не зможуть увійти до портів.

В Туреччині створять інспекційні групи з представників усіх сторін, які перевірятимуть вантажі та персонал. Інспекцію проводитимуть лише в гаванях, на вході та виході з Турецької протоки.

У Мінінфраструктури заявили, що три розблоковані чорноморські порти України зможуть експортувати щомісяця близько 3 млн тонн агропродукції. Угода розрахована на 120 днів і може бути продовжена на такий самий термін.