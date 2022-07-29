Нікопольська РВА: у Запорізькій області горить склад боєприпасів окупантів
На Запоріжжі українські військові ліквідували російський склад боєприпасів, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
"На протилежному березі склад окупантів продемонстрував "жест доброї волі" і вийшов з чату", - написав він у Telegram.
На протилежному березі Дніпра знаходиться тимчасово окупована територія Запорізької області.
За останню добу українські сили завдали удару по російському складу в окупованому Іловайську. Також ЗСУ знищили у Генічному, Херсонському, Каховському та Бериславському районах Херсонщини чотири склади боєприпасів ворога.