Теракт в Оленівці: Кулеба просить ООН і Червоний Хрест перевірити полонених

Після сьогоднішнього теракту в Оленівці міжнародні організації мають перевірити всіх українських полонених на окупованому Донбасі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я закликаю ООН, яка сприяла евакуації українських військовослужбовців з "Азовсталі", різко засудити Росію за обстріл слідчого ізолятора "Оленівка" і відвідати місце для встановлення всіх фактів цього жахливого злочину. Я також закликаю Червоний Хрест перевірити всіх українських військовополонених" , - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Червоного Хреста вже виїхали на місце теракту в Оленівці.

Сьогодні стало відомо про удар по колонії, в якій утримувалися полонені "азовці". Окупанти звинувачують Збройні сили України в ударах з HIMARS, українська сторона заперечує і допускає, що приміщення з людьми взагалі підірвали зсередини.

Що точно відомо, так це те, що в результаті теракту загинули десятки військовополонених, ще більше сотні постраждали.