Залужний: ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна

Залужний: ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна
Фото: ОП

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Facebook Залужного.

"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.
Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.
На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права.
Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.
Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі".

Передісторія:

  • 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих. 
  • Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
  • У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
  • СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
  • Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.

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