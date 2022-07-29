Залужний: ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого воїна
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, реагуючи на звірства російських окупантів, заявив, що Україна помститься за кожного загиблого чи скаліченого воїна, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Facebook Залужного.
"Росія - держава-терорист. Звірства росіян, що вони їх вчиняють з нашими військовополоненими, викликають лють.
Ми помстимося за кожного загиблого чи скаліченого побратима.
На відміну від російських воєнних злочинців, ми дотримуємося норм міжнародного гуманітарного права.
Водночас, зробимо все можливе і неможливе, щоб покарати винних у злочинах проти наших побратимів, посестер і мирних громадян.
Ці злочини не мають строків давності. Знайте, вороги, вам не буде місця на Землі".
Передісторія:
- 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.
- Генштаб України спростував звинувачення РФ, що удар нанесли ЗСУ. За інформацією Генштабу, росіяни намагалися приховати катування і вбивства полонених.
- У розвідці вважають, що вбивство українських полонених в Оленівці на Донеччині організували найманці ПВК "Вагнера" за особистою вказівкою Євгена Пригожина, не узгодивши це з керівництвом Міноборони Росії.
- СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у вибуху в колонії окупованої Оленівки, внаслідок якого загинули щонайменше 53 українських полонених.
- Підрозділи "Азову" оголосили полювання на причетних до вбивства військовополонених в Оленівці.