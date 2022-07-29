У поліції назвали умову для евакуації дітей із зони бойових дій

У поліції назвали умову для евакуації дітей із зони бойових дій
Фото: Facebook

Поліція Донецької області евакуюватиме дітей, якщо цього хоче хоча б один із батьків, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.

"Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього хоче хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, і при настанні тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники поліції роз'яснюють батькам, що евакуація передбачає забезпечення житлом і надання всієї необхідної допомоги.

За даними правоохоронців, на Донеччині зараз перебувають приблизно 52 тисячі дітей. А у населених пунктах безпосередньо біля лінії вогню залишаються проживати понад 470 багатодітних сімей, у яких виховується 1672 дитини.

"Під час операції правоохоронці обходять кожний будинок, де є діти. Мета — з'ясувати, скільки дітей і чому залишаються на Донеччині, скільки поїхали і хто розглядає можливість евакуації", — додали правоохоронці.
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