У поліції назвали умову для евакуації дітей із зони бойових дій
Поліція Донецької області евакуюватиме дітей, якщо цього хоче хоча б один із батьків, повідомляє Новое время.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Facebook.
"Правоохоронці евакуюватимуть дітей, якщо цього хоче хоча б один із батьків. Категорична відмова обох батьків від евакуації фіксуватиметься, і при настанні тяжких наслідків вони братимуть відповідальність за життя дитини на себе", — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що співробітники поліції роз'яснюють батькам, що евакуація передбачає забезпечення житлом і надання всієї необхідної допомоги.
За даними правоохоронців, на Донеччині зараз перебувають приблизно 52 тисячі дітей. А у населених пунктах безпосередньо біля лінії вогню залишаються проживати понад 470 багатодітних сімей, у яких виховується 1672 дитини.
"Під час операції правоохоронці обходять кожний будинок, де є діти. Мета — з'ясувати, скільки дітей і чому залишаються на Донеччині, скільки поїхали і хто розглядає можливість евакуації", — додали правоохоронці.