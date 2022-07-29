В МЗС РФ виклали свою версію телефонної розмови Блінкена з Лавровим

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило проведення телефонної розмови свого глави Сєргєя Лаврова з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у п’ятницю, повідомляє Європейська правда.

У повідомленні МЗС Росії зазначається, що Блінкен з Лавровим "обговорили поточну ситуацію в Україні", а росіянин знову повторив, що цілі та завдання "спецоперації" в Україні повністю виконані.

Лавров укотре повторив російську мантру про "накачування України американською і натівською зброєю", що "продовжує агонію режиму в Києві, затягуючи конфлікт і примножуючи жертви".

Нагадаємо, державний секретар США перед розмовою стверджував, що обговорення України в розмові з Лавровим не буде.

Також глави зовнішньополітичних відомств обговорили підписану 22 липня у Стамбулі "зернову угоду". Лавров, знову ж таки, вкотре повторив тези російської пропаганди про те, що санкції Заходу ускладнюють експорт Росією продовольства та добрив.

Ще Блінкен із Лавровим, за версією російської сторони, провели "обмін думками щодо проблематики двосторонніх відносин, що гостро потребують нормалізації".

Щодо можливого обміну ув'язнених громадян Росії та США "з російської сторони наполегливо запропоновано повернутися в режим професійного, без спекулятивних інформаційних вкидів", додали в МЗС РФ.

Востаннє державний секретар США і міністр закордонних справ Росії вели телефонні переговори 12 лютого, за два тижні до повномасштабного російського наступу на Україну. У Держдепі тоді повідомили, що Блінкен висловив Лаврову побоювання США з приводу того, що Росія може почати нову збройну агресію проти України найближчими днями.