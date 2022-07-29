Посли Британії та США в ООН різко засудили російські злочини

Посли Великобританії та США в ООН відреагували на злочини Росії проти українців, повідомляє Новое время.

Постійний представник Великобританії в ООН Барбара Вудворд знову вимагає, щоб Росія припинила вторгнення, вийшла з України та виконала свої зобов'язання за Статутом ООН.

"Відео цього тижня кастрації українського військовополоненого російськими солдатами є ілюстрацією варварства та злочинності Росії" , - цитує її пресслужба британського парламенту.

Вона також нагадала про інші звірства та злочини Росії за п'ять місяців вторгнення: порушення гуманітарного права у Бучі та Ірпені, напади на мирних жителів у Маріупольському театрі, на вокзалі Краматорську, у торговому центрі Кременчука, у багатоквартирних будинках у Часовому Яру та Вінниці, а також про масові тортури та знущання з затриманих, включаючи жінок та дітей.

Постійний представник США Лінда Томас-Грінфілд в ООН заявила, що "Росія фактично підпалила Статут ООН", повідомляє CNBC.