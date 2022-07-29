Розвідка Канади: Росія перекинула в Україну майже всі свої війська

Канадська розвідка повідомляє, що майже всі підрозділи армії РФ беруть участь у бойових діях проти України, повідомляє Новое время.

"Практично всі підрозділи російської армії брали участь у бойових діях на території України" , - йдеться у повідомленні розвідки у Twitter.

Зазначається, що РФ через значні втрати вже не має достатніх резервів для посилення військ.

"Втрати більшості російських армійських підрозділів настільки високі, що їм навіть не вдається знайти достатньо непідготовлених новобранців, щоб поповнити розгорнуті підрозділи" , — додали в розвідці.

Також в даний час, за даними Канади, сил РФ в Україні є недостатніми для досягнення їх заявленої мети усунення уряду в Києві. Росія й надалі матиме складнощі з досягненням навіть скромного тактичного успіху на східному та південному фронтах, переконані у розвідці.