МОЗ Іспанії підтвердило першу смерть від мавпової віспи

Міністерство охорони здоров'я Іспанії в п’ятницю підтвердило першу смерть від мавпячої віспи – це перший відомий такий випадок у Європі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє El Pais.

За останніми даними Національної мережі епідеміологічного нагляду Іспанії, в країні було виявлено 4298 інфікованих віспою мавп, з них 120 (3,2%) були госпіталізовані і один – помер.

Більшість інфікованих в Іспанії (4081) є чоловіками. Їхній вік коливається від 10 місяців до 88 років, в середньому – 37 років. 3458 випадків пов’язані з чоловіками, які мали секс з чоловіками.

Зазначимо, що Всесвітня організація охорони здоров’я всього зафіксувала лише п’ять летальних випадків в інфікованих мавпячою віспою, з них один – у Бразилії, також цієї п’ятниці.

У Європі загалом станом на 29 липня зареєстровано 10 059 підтверджених випадків мавпячої віспи. Після Іспанії найбільше випадків зафіксовано в Німеччині (2540), за нею йдуть Велика Британія (2367), Франція (1837), Нідерланди (878) і Португалія (633).

Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай зустрічається в Західній та Центральній Африці.

Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.

Європейський центр з попередження і контролю захворювань вважає низьким ризик масштабного поширення мавпячої віспи серед населення загалом.

Минулого тижня Всесвітня організація охорони здоров'я ухвалила, що спалах мавпячої віспи є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.