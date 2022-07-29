Пентагон: Україна досягла рівня оборони, щоб тримати росіян у глухому куті

США вважають, що Україна досягла такого рівня оборони, який дозволяє тримати армію Росії в безвиході, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє журналіст Кейтлін Дорнбос з посиланням на неназваного чиновника Пентагону.

За словами представника Пентагону, американська сторона вважає, що такого рівня оборони українська сторона досягла з багатьох причин, зокрема через моральний стан і втрати росіян.

"Інша причина може полягати в тому, що українці стали дуже ефективними у пошуку та знищенні російського командування та центрів управління, а також у знищенні великої кількості російських засобів" , - цитує кореспондент чиновника оборонного відомства.

25 липня у Пентагоні заявили, що Військовослужбовці армії РФ усіх рівнів дезертують та відмовляються воювати в Україні.