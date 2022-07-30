Спартц закликала ООН призупинити "зернову угоду" через ризики для України

Конгресвумен Вікторія Спартц звернулася до генерального секретаря ОО Антоніу Гутерреша, закликавши його призупинити "зернову угоду", допоки Україна не отримає належних засобів безпеки, повідомляє Українська правда.

"Зернова угода", яка не має належних механізмів виконання, може дуже дорого коштувати Україні. Як вам добре відомо, через кілька годин після підписання цієї угоди Росія вдарила крилатими ракетами по українському порту в Одесі" , – йдеться в листі Спартц.

Це ще раз підтверджує, що Росії не можна довіряти, і вона фактично заперечує цю угоду".

Спартц наголосила, що оскільки "Росія отримала значне зняття санкцій щодо експорту зерна і добрив (а це збільшує її здатність шантажувати Європу поставками газу), цю угоду слід призупинити до тих пір, поки не будуть забезпечені кращі заходи безпеки для України".