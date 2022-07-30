Мер: РФ обстріляла Харків, почалася пожежа у навчальному закладі

Російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.

"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС" , - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих інформації немає.