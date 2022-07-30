Мер: РФ обстріляла Харків, почалася пожежа у навчальному закладі
Російські війська вночі вдарили ракетами по Харкову. Був "приліт" в Слобідський район, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив мер міста Ігор Терехов.
За його словами перший "приліт" був близько третьої години ночі.
"Прилетіло в Слобідський район, в будівлю одного з навчальних закладів. Там пожежа, яку вже гасять наші хлопці з ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Про постраждалих інформації немає.
"Близько четвертої ранку був ще один удар, який чув усе місто. Куди прилетіло - зараз з'ясовуємо", - повідомив Терехов.