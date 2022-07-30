У ЄС назвали "варварством" вбивство українських полонених в Оленівці

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель назвав «жахливим звірством» вбивство полонених азовців на території колишньої колонії в окупованій Оленівці, повідомляє Новое время.

"Повідомляється, що сьогодні в Оленівці на сході України Росія вбила десятки українських військовополонених, зокрема захисників маріупольського меткомбінату Азовсталь, які здалися Росії і були зареєстровані МКЧХ у травні та перебували під правовим захистом Росії в рамках міжнародних гуманітарних законів" , — зазначив він.

Посадовець додав, що 29 липня прокремлівські користувачі соціальних мереж поширили "жахливі відеозаписи", на яких російські солдати "чинять гидкі звірства" стосовно українського військовополоненого.

"Європейський Союз рішуче засуджує звірства, здійснені російськими збройними силами та їхніми маріонетками. Ці нелюдські, варварські акти є серйозними порушеннями Женевських конвенцій і Додаткового протоколу до них, і прирівнюються до воєнних злочинів" , — підкреслив Боррель.

Він пообіцяв, що всі причетні до воєнних злочинів та інших серйозних порушень, а також відповідальні чиновники та військові будуть притягнуть до відповідальності за свої вчинки.