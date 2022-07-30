Аналітикиня назвала продукти, які подешевшають у серпні

Серпень - це місяць, який вважається найбільш комфортним для українського споживача, оскільки саме в цьому місяці збирається врожай багатьох культур. В першу чергу це стосується овочівництва, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявила Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ).

За її словами, максимальна пропозиція різноманітних овочів (помідорів, перцю, баклажанів, цибулі, моркви, буряків, різних видів капусти та інші) призводить до зниження цін. Саме тому в цей період в українців зазвичай триває консервація овочів або закупівля їх про запас.

"Хоча цього року ситуація може трохи відрізнятися з попередніми роками, адже через тимчасову блокаду Херсонської області та відсутності поставок з цього регіону, не варто очікувати дуже низьких цін, однак тенденція до зниження в порівнянні з липнем однозначно буде спостерігатися" , - додала аналітик.

Також в серпні починає надходити врожай основного українського фрукту - яблук. Тому на яблука варто чекати комфортних цін, оскільки їх пропозиція буде достатньою. Крім того, в серпні збирають і багато зернових культур, однак до моменту їх потрапляння на полиці необхідно більше часу, оскільки їх потрібно доопрацювати (досушити, провести певний обробіток, пофасувати тощо). Саме тому вони можуть потрапити до кінцевого споживача вже в вересні, зазначила Литвин.