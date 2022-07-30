ISW: пошкодження від пожежі в Оленівці не притаманні для HIMARS

Інститут вивчення війни (ISW), реагуючи на вбивство українських військовополонених у Оленівці, зазначає, що пошкодження від пожежі не притаманні принципу роботи HIMARS, повідомляє Українська правда.

"Спонсороване Кремлем новинне агентство "РІА Новини" опублікувало відео з центру тримання під вартою, на яких видно пошкодження від пожежі, але не ті пошкодження, які міг би завдати удар HIMARS" , – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що пропагандисти оприлюднили кадри фрагментів нібито ракети HIMARS, але не надали доказів того, що фрагменти були виявлені в Оленівці.

На думку ISW, наявні докази, більше підтверджують заяву України щодо відповідальності Росії за теракт в Оленівці.