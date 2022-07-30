Блінкен після розмови з Лавровим поговорив з Кулебою

Держсекретар США Ентоні Блінкен після розмови з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Європейська правда.

"Я поговорив з держсекретарем Блінкеном, який повідомив мені про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися" , - розповів Кулеба.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.

29 липня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України. Блінкен розповів журналістам, що переконував Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США.

Також він закликав Лаврова від імені багатьох країн світу виконувати те, на що Росія погодилася у Стамбулі, та уможливити експорт зерна з українських портів через Чорне море.