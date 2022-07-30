Блінкен після розмови з Лавровим поговорив з Кулебою
Держсекретар США Ентоні Блінкен після розмови з главою МЗС РФ Сєргєєм Лавровим провів телефонну розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, повідомляє Європейська правда.
"Я поговорив з держсекретарем Блінкеном, який повідомив мені про підсумки своєї розмови з міністром закордонних справ Росії. Ми домовилися про подальше зміцнення України у військовому та економічному відношенні та зосередилися на наступних практичних кроках, які дозволять Україні змусити російське вторгнення провалитися", - розповів Кулеба.
Раніше координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на закритому брифінгу у п’ятницю анонсував оголошення нового пакету військової допомоги Україні.
29 липня держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров провели першу телефонну розмову з часу повномасштабної війни Росії проти України. Блінкен розповів журналістам, що переконував Лаврова погодитися на пропозицію США щодо звільнення двох незаконно затриманих у Росії громадян США.
Також він закликав Лаврова від імені багатьох країн світу виконувати те, на що Росія погодилася у Стамбулі, та уможливити експорт зерна з українських портів через Чорне море.