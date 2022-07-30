НБУ після підвищення курсу викупив рекордний надлишок валюти

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 25 по 29 липня 2022 року продав на міжбанківському валютному ринку 32,92 млн доларів і купив 682,79 млн доларів. Позитивне сальдо інтервенцій склало 649,87 млн доларів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Таким чином, центробанк відновив купівлю валюти після підвищення курсу на 25% з 21 липня до 36,6 гривень. Обсяг став максимальним з листопада 2021 року, коли протягом тижня 8-12 листопада НБУ купив 858,30 доларів.

З початку року НБУ купив на міжбанку 2775,61 млн доларів і 110,97 млн євро. При цьому НБУ продав 15 008,76 млн доларів і 1 789,11 млн євро.

Негативне сальдо інтервенцій склало 12266,07 млн доларів і 1 678,14 млн євро.

Нагадаємо, розмір міжнародних резервів України протягом червня 2022 року скоротився на 2 345,37 млн доларів (на 9,3%). Резерви впали через продаж НБУ валюти на міжбанківському валютному ринку (3 956,3 млн доларів за місяць).