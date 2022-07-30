ОВА: війська РФ обстріляли Нікополь із "Градів", випустили до 80 снарядів

У Дніпропетровській області загарбники випустили з "Градів" по Нікополю і Червоногригорівській громаді до 80 снарядів, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив голова Дніпропетровської військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів.

У Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики" , – написав Резніченко.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Рятувальники приборкували полум’я кілька годин.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді минулося без жертв і руйнувань.