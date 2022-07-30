Британська розвідка відзначає збільшення тиску РФ на її ставлеників на півдні України

Британська розвідка каже про зростання тиску з боку Москви на встановлену нею окупаційну "владу" на півдні України з метою підготовки референдумів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

"На нещодавно окупованих територіях на півдні України влада, встановлена Росією, швидше за все, перебуває під наростальним тиском з боку Москви щодо консолідації свого контролю над регіоном і підготовки до референдумів про приєднання до Росії пізніше цього року" , - йдеться в огляді.

Зазначається, що наразі Росія класифікує окуповані території як тимчасову "військово-цивільну адміністрацію". Місцева "влада", ймовірно, змушує населення розкривати особисті дані для складання списків голосування, стверджують у розвідці.

Поміж тим, у районі Херсона російські війська, ймовірно, встановили два понтонні мости та систему поромної переправи, щоб компенсувати той факт, що мости поблизу були пошкоджені під час останніх ударів ЗСУ.

Щодо інших ділянок фронту, то британська розвідка відзначає, що Україна успішно відбила невеликі російські напади з давно встановленої лінії фронту поблизу міста Донецьк на Донбасі.

Нагадаємо, за даними британської розвідки контрнаступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів.