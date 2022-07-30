Кім: окупанти вночі обстріляли Миколаїв, є загиблий

У ніч на суботу, 30 липня, російські війська обстріляли один зі спальних районів Миколаєва. Одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення, повідомляє Новое время.

Про це заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Після 01:00 був обстріляний один із спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень" , - написав він.

Кім зазначив, що внаслідок обстрілу були суттєво пошкоджені багатоповерхівки.

Вранці у п'ятницю, 29 липня, війська РФ обстріляли Миколаїв касетними снарядами.