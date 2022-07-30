У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
Втрати противника орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано,
- танків – 1759 (+10),
- бойових броньованих машин – 3995 (+8),
- артилерійських систем – 906 (+6),
- РСЗВ – 258,
- засоби ППО – 117,
- літаків – 222,
- гелікоптерів – 190,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
- крилаті ракети – 174,
- кораблі/катери – 15,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19),
- спеціальна техніка – 78 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.