У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ
Фото: Facebook

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано,
  • танків – 1759 (+10),
  • бойових броньованих машин – 3995 (+8),
  • артилерійських систем – 906 (+6),
  • РСЗВ – 258,
  • засоби ППО – 117,
  • літаків – 222,
  • гелікоптерів – 190,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),
  • крилаті ракети – 174,
  • кораблі/катери – 15,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19),
  • спеціальна техніка – 78 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.

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