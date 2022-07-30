У Генштабі повідомили оновлені дані про втрати військ РФ

﻿У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 40670 (+170) осіб ліквідовано,

танків – 1759 (+10),

бойових броньованих машин – 3995 (+8),

артилерійських систем – 906 (+6),

РСЗВ – 258,

засоби ППО – 117,

літаків – 222,

гелікоптерів – 190,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 733 (+2),

крилаті ракети – 174,

кораблі/катери – 15,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2889 (+19),

спеціальна техніка – 78 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку, зазначили у Генштабі.