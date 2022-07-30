Уряд визначив ринкову вартість "Нафтогазу"

Кабінет міністрів затвердив ринкову вартість НАК "Нафтогаз України" на рівні 300 млрд гривень. Це на 110 млрд гривень більше номінальної вартості акцій компанії, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це йдеться у постанові від 29 липня 2022 р. № 840.

"Затвердити ринкову вартість 190 150 481 простої іменної акції АТ НАК "Нафтогаз України" у сумі 300 437 760 000 гривень станом на 30 червня 2022 р., визначеній суб’єктом оціночної діяльності - приватним підприємством "Габ’яно" згідно із звітом про незалежну оцінку майна № 14/122/22 від 19 липня 2022 року" , - йдеться у звіті.

Уряд також ухвалив рішення збільшити статутний капітал компанії на суму 646 248 000 гривень у власності держави 100% акцій.

Статутний капітал збільшується за рахунок передачі компанії таких підприємств:

Розмір пакета акцій, штук

Розмір пакета акцій, відсотків

АТ "Дніпровська ТЕЦ"

101 565 404

99,9277

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

249 833 540

99,9123

АТ "Криворізька теплоцентраль"

315 608 160

99,9864

АТ "Херсонська ТЕЦ"

118 767 348

99,8328

АТ "Одеська ТЕЦ"

174 083 240

99,9895

АТ "Сєвєродонецька ТЕЦ"

14 963 000

100



Нагадаємо, зараз статутний капітал "Нафтогазу" становить 190 150 481 000 гривень, номінал акції 1000 гривень.