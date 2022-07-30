Посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування, повідомляє Європейська правда.

"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України" , - написала посол.

#Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході ???????? — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 30, 2022

Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.