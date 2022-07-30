Посол Британії вимагає розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що масове вбивство українських військовополонених в Оленівці потребує розслідування, повідомляє Європейська правда.
"Оленівка потребує розслідування. Це виглядає, як частина все більш тривожної моделі найгірших видів порушень прав людини й можливих воєнних злочинів, які безкарно скоюються на окупованому сході України", - написала посол.
Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.