Мер Енергодару про вибухи у місті: у повітря злетіла техніка окупантів

Мер Енергодару Дмитро Орлов повідомив подробиці нічних вибухів у місті, які сталися перед готелем, де розміщувалися окупанти, повідомляє Новое время.

"В ніч на 30 липня в Енергодарі було дуже гаряче в буквальному сенсі цього слова. В першому мікрорайоні, прямо перед готелем ВП ЗАЕС пролунало кілька вибухів, після чого здійнялася пожежа. Гасили іі із залученням спеціальної рятувальної техніки. Наразі відомо, що у повітря злетіло три одиниці військової техніки РФ, яка перегороджувала під’їзд до готелю" , - написав він у Telegram.

За наявною інформацією серед мирних жителів постраждалих немає. Але у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна.

"Зараз навколо цієї нічної історії точиться багато домислів і вже на ранок вона обросла різними, подекуди фантазійними подробицями. Тому довіряємо тільки офіційним джерелам інформації та чекаємо на перевірені та достовірні подробиці щодо нічного "фейєрверку" , - додав Орлов.

Раніше стало відомо, що в окупованому Енергодарі Запорізької області в ніч проти суботи, 30 липня, пролунали вибухи. Зазначається, що вибухи сталися у готелі, де розміщувалися російські окупанти.