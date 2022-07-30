ОВА: у Сумській області вантажівка наїхала на 11 мін, водій загинув

ОВА: у Сумській області вантажівка наїхала на 11 мін, водій загинув
Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

В Охтирському районі Сумської області водій вантажівки наїхав на 11 мін. Внаслідок вибуху мирний житель загинув на місці, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це заявив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Він розповів, що за минулу добу від мін постраждали четверо людей, ще один загинув.

"У першому випадку здетонували 11 мін, коли на них наїхала вантажівка. Водій загинув на місці. Травмовані дві людини: пасажирка і водій легкового автомобіля, що їхав по зустрічній смузі дороги під час вибуху. У другому випадку - комбайн виїхав на поле збирати врожай. Двоє аграріїв травмовані. Техніка розбита", - повідомив Живицький.
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Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

Голова Сумської ОВА нагадав, що територія з табличками "міни" - небезпечна для цивільних. По ній заборонено пересуватися.

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Фото: facebook.com/Zhyvytskyy

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