Прем'єрка Естонії: не може бути повернення до відносин з воєнними злочинцями

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас наголосила, що воєнні злочини Росії не повинні лишитися безкарними, коментуючи вбивство українських військовополонених в Оленівці, повідомляє Європейська правда.

"І знову ми стаємо свідками жорстоких і жахливих злочинів, скоєних Росією. Масове вбивство в Оленівці українських військовополонених відтворює найтемніші сторінки історії.

Воєнні злочини не повинні залишатися безкарними, як не може бути повернення до відносин із воєнними злочинцями" , - написала Каллас у Twitter.

Yet again we witness brutal and heinous crimes committed by #Russia. The mass murder in #Olenivka against Ukrainian prisoners of war replays the darkest chapters of history. There must be no impunity for war crimes, just like there can no return to relations with war criminals. — Kaja Kallas (@kajakallas) July 30, 2022

Як повідомлялося, високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель засудив убивство десятків військовополонених українців в окупованій Росією Оленівці Донецької області.

Нагадаємо, вранці в п'ятницю російські медіа повідомили про обстріл колонії в Оленівці на Донеччині, де утримувалися українські полонені. Пропагандисти стверджували, що є щонайменше 53 загиблих.