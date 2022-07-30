ОВА: окупанти намагаються розвивати наступ у Донецькій області, але їм це не вдається

У Донецькій області ситуація залишається напруженою, лінія фронту знаходиться під постійними обстрілами, повідомляє Новое время.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Доба була гаряча - обстрілювалися Краматорськ, Слов'янськ, Бахмут, Сіверськ, Соледар, багатостраждальні Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка, Вугледар, Торецьк. Обстріли фактично постійно відбуваються. Бойові зіткнення на найбільш гарячих напрямках - Авдіївський та Бахмутський" , - зазначив він.

За словами Кириленка, окупанти намагаються розвинути наступ у Донецькій області, проте це у них не виходить.