У ЄС назвали кількість країн, які зіткнулися з проблемами щодо постачання газу з РФ

Російська Федерація скоротила або ж перервала газопостачання до 12 країн Європейського союзу, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв'ю для Diario de Noticias.

"Росія скоротила чи перервала газопостачання 12 країн ЄС. Ми маємо підготуватися до подальших перебоїв або навіть до повного припинення постачання російського газу" , - заявила президент Єврокомісії.

Також Урсула фон дер Ляйєн відзначила, що ЄС вже отримав рекордні обсяги постачання газу зі США й щоразу отримає більше газу з Норвегії, країн Перської затоки, Алжиру та регіону Каспійського моря.

Раніше віцеканцлера ФРН Роберт Габек, Німеччина переживає велику енергетичну кризу.

За словами глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, Євросоюз в майбутньому зможе повністю відмовитися від російських енергоносіїв, в тому числі й від природного газу.