Омбудсмен вимагає, щоб йому надали можливість відвідати Оленівку

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вимагає, аби йому дали можливість відвідати колонію в Оленівці, повідомляє Новое время.

Про це Лубінець заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Я не просто готовий. Я вимагаю, щоб мені дали можливість відвідати це місце військового злочину" , — сказав він.

За словами омбудсмена, цей барак був побудований окремо, що свідчить про заплановану операцію росіян. Крім того, пропагандистські телеграм-канали ще в червні повідомляли про «плани ЗСУ завдати удару по Оленівці».

"Ми припускаємо, що це був вибух зсередини будівлі. Оскільки бараки, розташовані поруч, не постраждали. Навіть скло не постраждало. Думаю, що всі військові експерти в один голос скажуть, що це у принципі неможливо, якщо б у барак влучила будь-яка ракета. Так само не постраждали якимось, напевно, дивом, російські військові, які там знаходилися. Жоден працівник цієї виправної установи теж не постраждав" , — зазначив Лубінець.

Він також нагадав, що Червоний Хрест та ООН були гарантами безпеки та обміну бійців, що вийшли з Азовсталі.

Крім того, Лубінець звернувся до омбудсмена РФ Тетяни Москалькової, щоб вона разом з ним приїхала до Оленівки. Таким чином у їхній присутності експерти взяли б зразки матеріалів для розслідування.

"Якщо вам немає що ховати, то надайте нам таку можливість" , — наголосив омбудсмен.

Генштаб заявив, що російські війська здійснили прицільний умисний артилерійський обстріл виправної установи у населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися, зокрема, й українські полонені.

Російські окупанти звинуватили ЗСУ в "ударі з HIMARS по колонії", внаслідок чого загинули 53 українських військовополонених.

В Оленівці розташована колонія № 120, де війська РФ утримують у полоні українських захисників, зокрема бійців полку Азов.