ДСНС: росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті

Російські війська вночі обстріляли Бахмут Донецької області. Ворожі ракети влучили в будівлю ремонтної бази залізниці. В результаті обстрілу є жертви, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у Донецької області.

"Виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе знаходження ще 2 осіб. Роботи тривають" , - йдеться в повідомленні.

До пошуку залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки, а також автокран.

Фото: facebook.com/DSNSDon