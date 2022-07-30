ДСНС: росіяни зруйнували ремонтну базу залізниці в Бахмуті
Російські війська вночі обстріляли Бахмут Донецької області. Ворожі ракети влучили в будівлю ремонтної бази залізниці. В результаті обстрілу є жертви, пише Руслан Гаращенко, РБК-Україна.
Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС у Донецької області.
"Виявлено та витягнуто з-під завалів тіло чоловіка (анкетні дані уточнюються). Під завалами можливе знаходження ще 2 осіб. Роботи тривають", - йдеться в повідомленні.
До пошуку залучено 16 осіб та 4 одиниці техніки, а також автокран.