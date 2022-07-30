МЗС України відреагувало на твіт посольства РФ про полонених "азовців"
Заклик посольства РФ до страти бійців полку "Азов" не відрізняє російських дипломатів від військових їхньої країни. Всі вони мають відповісти за свої злочини, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Прочитайте це, коли вам кажуть, що Росію не можна ізолювати. Немає різниці між російськими дипломатами, які закликають до розстрілу українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці. Усі вони є співучасниками цих військових злочинів і повинні відповідати", - написав Ніколенко.
Що заявило посольство РФ
Нагадаємо, сьогодні на своїй офіційній сторінці в Twitter посольство Росії в Британії закликало стратити військовослужбовців полку "Азов", написавши, що українські бійці нібито "заслуговують смерті через повішання".
Реакція ОП
На що в Офісі президента України відповіли. Так голова ОП Андрій Єрмак заявив, це лише черговий доказ, що Росія - держава-терорист і для цього вже вдосталь доказів.
Нагадаємо, вчора вночі Росія завдала удару по колонії в окупованій Оленівці Донецької області та звинуватила в цьому ЗСУ. В той момент в колонії утримувалися українські полонені, зокрема й з полку "Азов", внаслідок ворожого теракту загинули десятки українських військових.