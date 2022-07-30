Син екскомандира корабля ВМС України заявив, що його батька викрали окупанти

У Криму колишнього командира розвідувального корабля Військово-морських сил України "Славутич" Олексія Кисельова викрали російські силовики, звинувативши його в участі у добровільному кримськотатарському батальйоні ім. Номана Челебіджіхана, який у Росії вважається терористичним, повідомляє Крим Реалії.

Про це заявив його син – Артем Кисельов.

"22 липня представники бананових республік викрали мого тата, Кисельова Олексія, екскомандира корабля "Славутич" ВМСУ, а зараз активіста і волонтера. Де вони тримали його декілька днів - невідомо, але 27 числа він ніби-то "перетнув кордон з Кримом, де його затримали” і відвезли в Сімферопольське СІЗО" , – заявив він.

За його словами, 29 липня підконтрольний Росії суд призначив Олексію Кисельову запобіжний захід – 2 місяці в СІЗО м. Сімферополь. Артем Кисельов також зазначає, що фізичний стан батька свідчить про його побиття і можливі тортури.

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