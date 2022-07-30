У Європі зареєстрували першу смерть від віспи мавп

В Іспанії зареєстровано першу смерть від віспи мавп, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ країни у п'ятницю, 29 липня. Це, ймовірно, перший відомий випадок смерті від захворювання в Європі та другий за межами Африки, повідомляє Deutsche Welle.

Заражена людина померла від віспи у Валенсії, уточнили в МОЗ Іспанії. За кілька годин до публікації відомства про першу в країні смерть від захворювання повідомила влада Бразилії. У померлого 41-річного чоловіка, за даними медиків, через лімфому ослаблений імунітет. Ці смерті стали першими зареєстрованими летальними випадками віспи мавп за межами африканського континенту, де відомо про загибель хвороби п'яти осіб.

Іспанія - друга після США країна у світі за кількістю зареєстрованих випадків захворювання на віспу мавп. За даними Національної мережі епідеміологічного нагляду (Renave), в країні зареєстровано 4298 випадків захворювання, з яких принаймні 120 людей госпіталізовано, повідомляє іспанський телеканал rtve.

У 82% випадків пацієнти заразилися після статевого контакту. Переважна кількість хворих – понад 4000 осіб – це чоловіки. При цьому понад 3500 мали одностатеві контакти. Середній вік тих, хто заразився - 37 років, пише rtve з посиланням на МОЗ Іспанії.

23 липня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила спалах віспи мавп глобальною надзвичайною ситуацією у сфері громадської охорони здоров'я. До того моменту було відомо про більш ніж 16 тисяч випадків у 75 країнах. Більшість заражень було виявлено в Європі та Америці. Найчастіше заражаються чоловіки, які займалися одностатевим сексом, з'ясували вчені з Лондонського університету королеви Марії.