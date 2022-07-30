Посол США: РФ хоче "повністю стерти Україну з карти світу"

Росія має намір знищити Україну та "повністю зтерти її з карти світу". Кремль хоче анексувати Донбас, а також Херсонську та Запорізьку області, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявила посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Томас-Грінфілд заявила Раді Безпеки ООН, що з’являється все більше ознак того, що Кремль закладає основу для спроби анексії всіх східних українських областей, а також Херсонської та Запорізької областей "з метою проведення фіктивних референдумів" або указів про приєднання до Росії.

Вона зазначила, що міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров "навіть заявив, що це воєнна мета Росії".

Ці коментарі прозвучали після того, як Лавров сказав держсекретарю США Ентоні Блінкену, що "безперервне накачування" зброї США і НАТО в Збройні сили України лише "продовжило агонію режиму в Києві, подовжуючи конфлікт і збільшуючи втрати".

Нагадаємо, Блінкен у першій розмові з Лавровим з початку широкомастабної агресії Росії проти України заявив, що світ ніколи не визнає анексій українських територій. Після цього Блінкен повідомив про висновки своєї розмови міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі.