ООН готова направити експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці

Організація Об'єднаних Націй заявила про готовність надати експертів для розслідування обстрілу колонії в Оленівці, Донецької області, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

"У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування, яке вимагає згоди сторін, і ми повністю підтримуємо ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста" , - заявив Фархан Хак, заступник офіційного представника Генерального секретаря ООН.

Нагадаємо, Генеральний штаб ЗСУ заперечив причетність українських військових до обстрілу колонії. Росія умисно вчинила цей злочин з низки причин, заявили у Генштабі. Також СБУ перехопила декілька розмов окупантів, які підтверджують причетність Росії до злочину.

Тим часом Міністерство закордонних справ закликало Міжнародний кримінальний суд негайно розпочати розслідування випадків знущання, катування, нелюдського поводження та вбивств з боку російських військових.