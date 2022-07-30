Business Insider: сепаратистський рух у Каліфорнії фінансувався розвідкою РФ

Влада США оприлюднила федеральний обвинувальний висновок, згідно з яким, рух "за відділення в Каліфорнії" було організовано російською розвідкою з метою викликати заворушення в Сполучених Штатах, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Про це пише Business Insider.

Зазначається, що сепаратистський рух в Каліфорнії курувався безпосередньо Росією.

Федеральні прокурори стверджують, що громадянин Росії, чиї зв'язки з ФСБ були встановлені слідством, забезпечував фінансування та консультацію групи.

Проти засновника групи, який заперечує правопорушення, звинувачення висунуто не було.

Нагадаємо, США ввели нові санкції проти Росії, які стосуються двох осіб та чотирьох організацій. Йдеться про втручання у вибори за кордоном та зловмисну кіберактивність.