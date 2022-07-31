РФ запросила експертів ООН та Червоного Хреста до колонії в Оленівці

Міноборони РФ погодилося запросити експертів ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста до колонії на місце загибелі полонених азовців у Оленівці. Напередодні ООН пообіцяла владі України підтримку у розслідуванні вибуху у колонії, повідомляє Новое время.

Міноборони РФ стверджує, що це робиться "на користь проведення об'єктивного розслідування удару по СІЗО в Оленівці".

Уранці 29 липня російські медіа повідомили про обстріл колонії в окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися українські полонені захисники Маріуполя, серед яких і бійці полку Азов. Кремлівські пропагандисти просувають версію про те, що колонію обстріляла українська сторона з РСЗВ HIMARS.

Російські ЗМІ писали, що загинуло щонайменше 53 українських полонених військовослужбовців. Наступного дня в Міноборони РФ опублікували список 42 загиблих полонених, в Україні заявили, що поки не отримували цих даних. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок обстрілу загинуло близько 40 осіб та 130 отримали поранення.

Генштаб ЗСУ спростував звинувачення РФ, що удар завдали українські військові. За інформацією Генштабу, росіяни, обстрілявши колонію в Оленівці, намагалися приховати катування та вбивства полонених, а також переслідували ціль звинуватити ЗСУ у "воєнних злочинах".

У Головному управлінні розвідки МО України заявили, що вибухи в Оленівці здійснили найманці ПВК Вагнера (Ліга) за особистим наказом номінального власника ПВК Євгена Пригожина, близького до російського диктатора Владіміра Путіна. За даними ГУР, вибухи сталися на території промзони в нещодавно збудованому приміщенні, яке мали спеціально обладнати для військовополонених з Азовсталі. Частину захисників України перевели туди за два дні до трагедії.

СБУ також опублікувала перехоплення розмови, яка підтверджує, що росіяни вчинили масове вбивство військовополонених у колонії в Оленівці. Там додали, що згідно з попереднім аналізом відео із соцмереж, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна — це може вказувати на те, що епіцентр вибуху був всередині знищеної будівлі.

В Міжнародному комітеті Червоного Хреста, який був посередником при здачі в полон українських захисників в Маріуполі, заявили, що «ознайомлені з ситуацією» і запропонували допомогу в евакуації поранених українських військових в Оленівці та безоплатній передачі медикаментів, захисного спорядження та матеріалів для судово-медичної експертизи.