В Іраку протестувальники прорвалися в будівлю парламенту

В Іраку тисячі прихильників лідера шиїтської напіввійськової організації "Армія Махді", священнослужителя та політика Муктади ас-Садра в суботу, 30 липня, вдруге за тиждень взяли штурмом урядову "зелену зону" і прорвалися до будівлі парламенту країни - Ради, що розташована на її території. представників. Вони вимагають створення уряду, вільного від іноземного впливу та корупції, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.

Демонстранти, очолювані ас-Садром та його рухом, трощили бетонні загородження та кидали каміння. Поліція застосувала сльозогінний газ. За даними влади, щонайменше 125 людей отримали поранення, включаючи протестувальників та поліцейських.

Hundreds of Sadr followers storm the #Irak Parliament building in #Baghdad . pic.twitter.com/PCZyMt1tES — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) July 30, 2022

Партія ас-Садра здобула перемогу на іракських виборах у жовтні 2021 року. Однак він відкликав своїх депутатів із парламенту після того, як йому не вдалося сформувати уряд. Він хотів створити альянс проти шиїтських партій, більшість із яких отримують військову та фінансову підтримку з боку Ірану та мають свої воєнізовані угруповання.

В результаті десятки місць дісталися альянсу партій шиїтів. Майже рік Ірак залишається без президента та прем'єр-міністра, оскільки ситуація зайшла у глухий кут.