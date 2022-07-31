Частину України накриє гроза зі шквалами: прогноз на сьогодні

Частину України накриє гроза зі шквалами: прогноз на сьогодні

В Україні сьогодні, 31 липня, буде спекотна погода. Проте на заході пройдуть дощі з грозами та шквалами, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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    Погода в Україні

    За даними синоптиків, грозові дощі сьогодні прогнозуються в усіх західних регіонах, а також у Вінницькій, Житомирській та Рівненській областях. При цьому опади можуть супроводжуватися шквальним вітром.

    На решті території нашої країни буде суха погода. Вітер переважно північно-східний, з поривами максимально до 12 м/с.

    Температура повітря складатиме:

    • у північних областях вночі +14 +18, вдень +27 +30 градусів;
    • на заході вночі +15 +18 градусів, а вдень +20 +23;
    • у східних областях вночі +14 +16, вдень +28 +30 градусів;
    • на півдні країни вночі +17 +21 градус, а вдень +29 +33;
    • у центральних областях вночі +14 +17, вдень +27 +31 градус.
    Частину України накриє гроза зі шквалами: де сьогодні чекати негоди

    Погода в Києві

    У столиці сьогодні мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +15 +18, а вдень +27 +30.

    Частину України накриє гроза зі шквалами: де сьогодні чекати негоди

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