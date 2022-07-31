Мер: Миколаїв піддався масованому обстрілу

Сьогодні, 31 липня, російські війська обстріляли Миколаїв. Вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку, повідомляє Новое время.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об'єктів, пошкоджено житлові будинки" , — написав він.

За словами мера, на місцях прильотів виникла низка пожеж. Працюють рятувальники.